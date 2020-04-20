Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, yeni haftaya 373,9 liradan başladı.

Geride bıraktığımız hafta boyunca, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak tarihinin en yüksek seviylerini gören gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından haftayı 379,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, 3734,2 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 616,6 lira, Cumhuriyet altını da 2.462 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.683,49 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.