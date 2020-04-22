Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marc Faber, yatırımlarının; gayrimenkul, hisse senedi, tahvil ve kıymetli metaller olmak üzere dört temel alanda bulunduğunu bildirdi. Altının biraz fazla popüler olduğunu düşündüğünü ifade eden Faber "Bu yıl altında bir düzeltme yılı olabilir. Ama altınlarımı satmayı da düşünmüyorum. Onlar benim emeklilik fonum gibi... Şu anda gelişen piyasalar, ABD'ye kıyasla son derece düşük seviyede. Bence Türkiye dâhil gelişen piyasalar, gelecek dönemde hızlı bir şekilde yeniden yükselebilir. Piyasalarda mart ayından itibaren gereğinden fazla satış yapıldı. Yatırımcılar için gelişen piyasalarda gelecek 2-3 ay boyunca kazanma fırsatı var. Buna Türkiye de dâhil" diye konuştu.

Bu arada dünkü işlemlerde Borsa İstanbul'daki kayıplar, dünya borsalarına göre daha sınırlı kaldı. Düşen petrol fiyatlarının ve küresel para bolluğunun, orta ve uzun vadede Türkiye'ye yarayacağı öngörülüyor.