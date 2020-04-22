Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya az da olsa turist geldiğini, iç turizmde normalleşmenin bayrama yetişeceğini düşündüğünü ifade ederken, dünya pazarı için de çalışmalar yapılıyor. Ülkemizin küresel pazarlardaki tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı, yeni bir dijital kanalı hayata geçirdi. Dünyanın hemen hemen tüm pazarlarında gezginlerin önemli bölümünün evlerinde olduğu bir dönemde açılan 'www.liveturkey.com" isimli web sitesi, Türkiye ile ilgili kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye kadar pek çok güzelliği misafirlerin ekranına taşıyacak. Bu programla canlı yayınlar yapılacak. Yabancı turistler böylece Türkiye ile ilgili en çok merak ettikleri ve özledikleri tecrübelere bu site ile ulaşabilecek. Site, yapılabilen doğa ve macera sporları için de bir tanıtım platformu olacak. Sanat, tarih, doğa, spor, gastronomi başta olmak üzere tüm ayakları bir araya getirecek olan web sitesi, süreç başladığında turist artışının başlamasına imkân hazırlayacak.

100 ÜLKEDEN 310 TURİZMCİ BİR ARADA

Turizm sektörünü değerlendirmek üzere yaklaşık 100 ülkeden 310 acente yetkilisi ve 200 turizmci, Muğlalı turizmcilerin daveti ile online toplantıda bir araya geldi. Alınması gereken tedbirler ve otellerin neler yapması gerektiğine dair çalışma yapıldı. Turizmciler, eylül ayında Türkiye'de yapılması planlanan toplantıyı gerçekleştirme temennisini dile getirdi. Toplantı, bütün dünyanın turizm acentelerine canlı yayınlandı.