Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile perakende sektöründe oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının dengeleri altüst ettiğini, e-Ticaret’te beş sene sonrası için öngörülen hedeflerin bir senede yakalanabileceğini söyledi. Salgının perakende sektörüne etkileri konusunda e-Ticaret platformu Akinon’a yaptırdıkları çalışmanın sonuçları hakkında da bilgi veren Öncel şunları kaydetti: e-Ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranı kategorilerine göre yüzde 10 ila yüzde 34 oranında arttı. Tüketicilerin online alışveriş sitelerinde vakit geçirme oranları da salgın öncesine göre yüzde 19 arttı. Sokağa çıkma sınırlamasının uygulandığı ilk hafta sonu olan 11 - 12 Nisan tarihlerinde markaların online satışları ortalama yüzde 14 artış gösterdi. En dikkat çekici sonucu ise ilk defa online alışveriş yapanların oranındaki artışta görüyoruz. Araştırmaya göre müşterilerin yüzde 37,4’ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor. Salgın döneminin sonuna kadar milyonlarca yeni tüketici internet üzerinden alışveriş ile tanışmış olacak. Online satışta beş sene sonrası için planlanan hedefe 2021’de ulaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu gerçekten hareketle firmalarımızın altyapılarını ve gelecek planlarını perakende ticaretin yeni normalini göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Akinon’un araştırmasına göre salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yapbozda (puzzle) oldu. Salgın döneminde yapboz satışları yüzde 1.438 arttı. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi. Salgın döneminde giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımı ilk sırada yer aldı. Pijama takımının ardından yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı. Gözden düşen ürünler arasında ise şemsiye, abiye ve gelinlik ilk üçü paylaştı. Salgının etkili olduğu dönemde online şemsiye satışları yüzde 92, abiye satışları yüzde 75, gelinlik satışları ise yüzde 70 azaldı.

ONLİNE SATIŞI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Yapboz (Puzzle) 1.438

Oyuncu koltuğu 891

Ağda 876

Kutu oyunları 627

Spor eşofman altı 564

Tıraş makinesi 560

Pilates malzemeleri 554

Oyuncu dizüstü bilgisayarı 551

Saç boyası 511

Dambıllar ve ağırlıklı plaka 484

Roman 457

Mikser&mikser seti 447

Spor sweatshirt 403

Tablet 376

Spor tişört 373

Dizüstü bilgisayar 370

Pijama 273

Terlik 265

Süpürge 262

Tayt 120

ONLİNE SATIŞI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Şemsiye 92

Abiye 75

Gelinlik 70

Seyahat çantası 49

Valiz 48

Takım elbise 28

Güneş gözlüğü 19

Ayakkabı 15

Mont 9

Etek 4