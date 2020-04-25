Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ’den yapılan açıklamada kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ancak vatandaşların katılımına kapalı olacak. Vatandaşlar isterse kura çekimlerini TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilecek. İlk olarak 28 Nisan’da Manisa Köprübaşı’ndaki 75 konut, Manisa Akhisar’daki 125 konut, Manisa Salihli’deki 150 konut ve Denizli’deki 118 konut için kura çekimi yapılacağı belirtildi. Kura takvimi ise TOKİ’nin internet sitesinden yayınlandı. Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM’lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.

RİSKLİ BİNALARDA KİRA YARDIMI 1 YIL UZATILDI

Riskli ve rezerv yapı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek kira yardımı süresinin üst sınırı bir sene uzatılarak 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Ayrıca daha önce dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlık tarafından uygun görülmesi hâlinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı peşin ödenebiliyordu. Değişiklikle bu süre de bir seneye yükseltildi. Yönetmelik, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak.