Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoranların “Bu ramazan ayında siz gelemiyorsanız biz geliriz” dediğini ve iftar sofralarını vatandaşların evine taşıyacağını söyledi. Ramazanda restoranların istedikleri satış hacmine ulaşmaları hâlinde bir nebze de olsa ekonomik manada rahatlayacağını ifade eden Bingöl şunları kaydetti: Ramazan ayı boyunca dükkânlarımıza gelemeyen misafirlerimize ilk günden bu yana olduğu gibi bütün hijyen önlemlerimizi alarak hizmet vereceğiz. Bu doğrultuda vatandaşlarımız kendi ailesine, çalışanlarına, komşularına, eş ve dostlarına veya ihtiyaç sahibi ailelere sipariş yoluyla iftar yemeği ikramında bulunabilir. Bu sene özellikle iftar davetlerinin siparişle verilebileceğini düşünüyoruz. Bu yönde talepler de var. Yine ihtiyaç sahiplerine de bu yolla ikramda bulunulacaktır.

Vatandaşlardan ramazan boyunca bir kere de olsa paket servis tercihinde bulunmalarını istediklerini dile getiren Bingöl “Bu sayede 100 bin civarında işletmesi bulunan ve milyonlarca kişinin ekmek yediği sektörümüz canlanacaktır” dedi. TÜRES üyesi bazı işletmelerin paket servis için ramazan ayına özel kampanya başlattıklarını aktaran Bingöl, ayrıca yine bu ay için özel menüler hazırlandığını bildirdi.