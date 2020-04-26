Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken, “Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açması ekonomiye kısa süreliğine de olsa bir canlılık getirir. Çünkü bu kesim esnafımızın alacağını tahsil etmesi ve borcunu ödemesi için bu imkan sağlanmalı. Bunun için de günde sabah saat 00.9 ile öğlen saat 14.00’e kadar iş yerlerini açmalarına imkan verilmesi hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de günlerdir evlerinde kalan vatandaşlarımızın moral kazanmalarına sebep olacaktır. Bunun la birlikte 65 ve üzerinde evinden çıkamayan emekli vatandaşlara da haftanın belli gün ve saatlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş yapmaları için izin verilmelidir” dedi.