7 Mart piyasa kapanışı! Borsada hızlı yükseliş, altın ve dolarda zirvede bekleyiş

Piyasalarda son dakika! Geçen hafta 9450 zirvesinden dönüşe geçen ve yaklaşık yüzde 8 gerileyen borsa, bugünkü işlemlerde sert yükseldi. BİST100 endeksi yüzde 3,54 primle 9054’ten kapandı. Altın ve döviz fiyatları ise gün sonunda tüm zamanların rekoruna yakın seyrediyor. Akşam saatlerinde dolar 31,84 TL’den, gram altın da serbest piyasada 2207 TL’den fiyatlanıyor. Altın bugün, 2216 ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen haftanın başından itibaren düşüş yönünde hareket eden ve bu süreçte 9450’den 8736’ya kadar gerileyen borsanın dönüşü de hızlı oldu. BİST100 endeksi 8 günde yüzde 8’e varan gerileme yaşamıştı. Bugün ise yüzde 3’ü aşan primle tekrar 9000 bin puanın üzerine çıktı. Endeks bugünkü hareketiyle birlikte 5 günlük ortalamanın da bulunduğu 8930 seviyesini aştı. Kapanış ise yüzde 3,54 primle 9054 puan sevesinden gerçekleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bugünkü işlemlerde yükselişe, Bankacılık sektörünün öncülük ettiği görüldü. BİST100 endeksine dahil hisseler arasında Penta Teknoloji, MİA Teknoloji, KORDSA, Otokar ve Enerya en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. THYAO, TTRAK, YKBNK, AKBNK ve ISCTR ise para girişinde öne çıkan büyük hisseler olarak dikkat çekti. Analistler, borsada 9000 seviyenin aşılmasıyla birlikte psikolojik bir eşiğin de geçildiğini, bundan sonraki süreçte de öncelikle 9000 üzerinde kalıcılığın önemli olacağını ifade ediyor.

7 MART DOLAR VE EURO FİYATI

Son dönemde hareketli günlerin yaşandığı döviz piyasası, bugün daha sakin seyretti. Serbest piyasada işlem gören dolar fiyatı 7 Mart işlem gününü %0,40 primle 31,8450’ye yakın seviyelerden tamamlıyor. Euro ise benzer şekilde yatay bir görünümle, 34,90 TL seviyelerinden günü kapatmaya hazırlanıyor.

REZERVDE DÜŞÜŞ DEVAM ETSE DE…

Bu arada Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 Mart haftasında 831 milyon dolar geriledi ve 130 milyar 919 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Rezervlerde gerileme devam etse de, son hafta gerçekleşen düşüşün sınırlı olması dikkat çekti.

7 MART ALTIN KAPANIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı bugün 2216 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. TSİ 18:30 itibarıyla fiyatlar 2207 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı saatlerde Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın da 2340 TL’den fiyatlanıyor. Bu arada çeyrek altın 3 bin 855 TL’den, yarım altın 7 bin 758 TL’den ve tam altın da 15 bin 610 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altın 2164 dolarla zirve yaptıktan sonra TSİ gün sonu işlemlerinde 2155 dolara kadar geri çekildi.