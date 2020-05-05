Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da profesyonel olarak tropikal meyve yetiştiriciliği yapan iş adamı Mustafa Ezici "Tropikal meyve ağaçları buraya adaptasyon sağlıyor. Sadece bu bölgede yılda 1 milyar dolarlık meyve üretip, dünyaya ihraç edebiliriz" dedi. Fidesinden, bahçe kurulmasına, meyvelerin pazarlanmasına kadar üreticilere yardımcı olan Mustafa Ezici "Akdeniz'de pasiflora, mango, papaya, avokado, ananas, ejder meyvesi, Hindistan cevizi gibi 42 tropik ürün yetişebiliyor. Özellikle pasiflora, bağışıklığı güçlendirdiği için yeni dünyada özel bir yere sahip olacak. Dönümde 100 bin TL'ye kadar gelir sağlayabiliyor. Kilosunu Avrupa ülkeleri 5 avrodan alıyor. Türkiye, bölgenin tropik meyve merkezi olabilir. Bunu değerlendirmeliyiz" diye konuştu.