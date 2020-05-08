Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sayede toplanan ata yadigârı tohumlar her geçen gün arttı. Proje daha sonra Samsun ve Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle devam etti. Bu tohumların çoğalmasıyla birlikte unutulmaz lezzetlerin yeniden sofralara ulaştığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: Bu süreçte halkın ve çiftçilerin elinde bulunan bin 131 ata yadigârı yerel tohum çeşidi Bakanlığa teslim edildi. Bu tohumların yarısı Tohum Gen Bankası'nda koruma altına alındı. Kalan kısmı ise Bakanlığımızın bünyesindeki kuruluşlar tarafından çoğaltılıp tescillendi. Elde edilen fideler üreticilere ulaştırılacak.