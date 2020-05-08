Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TOBB Başkanı Rifat Hirascıklıoğlu’nun başkanlığında toplanan TOBB sektör temsilcileri toplantısında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsçülerin sorunları masaya yatırıldı. Yüzde 50 doluluk oranıyla taşımacılık yapan sektörün koronavirüs tedbirleri sebebiyle zor durumda olduğu belirtilirken, TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Bakan Karaismailoğlu’na şu talepleri dile getirdi:

MTV BİR SÜRE ALINMASIN

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri alınmamalı, ya da yüzde 50 indirim uygulanmalı. İlgili bakanlıklarla koordinasyon sağlanarak, sigortalılarla ilgili çalışılmayan dönemin risk analizi yapılarak süre uzatımı sağlanmalı. Temmuz 2020 ve Ocak 2021 aylarında Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmamalı.

FSM KÖPRÜSÜ AÇILSIN

İstanbul çıkışlarında YSS köprü geçiş bedelinin aynısı ödenmek kaydı İle FSM Köprüsü’nün kullanımı serbest bırakılarak, yolcuların zaman kayıpları ve fazla yol kullanmaktan kaynaklanan 35 litre akaryakıt kayıpları önlenmeli. Salgın önlemleri süreci ve kısıtlı dönemle sınırlı olmak kaydıyla hava yollarında olduğu gibi, kara yolu taşımacılığında da KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanmalı. Kullanılan akaryakıttan her ay kullanılan faturalar karşılığında yüzde 25 ÖTV iadesi yapılmalı.

D2 ve B2 belgelerine kayıtlı turizm araçları yılda ortalama 4-6 ay çalışarak 40-50 bin km yol yapmakta ve amortisman süresi zorunlu yaş sınırını aşmaktadır. Özmal, kiralık ayrımı yapılmaksızın ekonomik ömrünü tamamlamayan ve muayeneden geçen araçların yaş sınırlaması kaldırılmalı, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yaş ve donanım sınıflandırması getirilmeli. Yüzde 50 kapasite kullanım zorunluluğundan dolayı 2020 sektör için kayıp bir yıl. Bu sebeple D1, B1 ve D2, B2 belge süreleri ücretsiz olarak bir yıl uzatılmalı. Bakan Karaismailoğlu’nun, sektörün taleplerini, kabine toplantısında gündeme getireceğini söylediği öğrenildi.