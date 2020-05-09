Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre nisanda otomobil satışları yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olurken; Alfa Romeo ve lüks araç segmentinde değerlendirilen Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaların araçları satıcı bulamadı. Nisan ayında sekiz marka ise 10 adedin altında satış yaptı. Söz konusu ayda, Lexus marka yedi adet, Mazda ve Jaguar altı adet, Karsan dört adet, Bentley ve Smart üç adet, Lamborghini ve Maserati de birer adet sattı.

Elektrikli veya hibrit araç sayısı katlandı

Bu yılın ocak-mart döneminde 141 bin 354 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken mart sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 12 milyon 641 bin 630’a çıktı. Bu otomobillerin yüzde 38,2’si dizel, yüzde 37,2’si LPG, yüzde 24,1’i benzin yakıtlı iken, yüzde 0,2’si elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti. Oran düşük olsa da artış hızı dikkat çekici. Geçen yılın ilk çeyreği sonunda elektrikli veya hibrit otomobil sayısı 7 bin 145 iken bu yılın ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık üç kat artarak 19 bin 299’a yükseldi.

NİSANDA OTOMOBİL SATIŞINDA İLK 5

Marka Satış adedi

Peugeot 3.792

Renault 3.019

Fiat 2.110

Volkswagen 2.108

Opel 2.044