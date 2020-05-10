Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Dünyayı saran koronavirüsün etkisiyle tüm ülkelerin ekonomilerinde, ikinci dünya savaşından sonraki büyük buhrandan daha fazla bir küçülme beklenirken, Türkiye virüsün faturasını en aza indirmek ve dünyanın yeni üretim merkezi olmak için hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantılarda, ‘post-covid ekonomisi’ diye nitelendirilen, virüs sonrası olası ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. Bu toplantılarda, AK Parti’nin ekonomi kurmayları Türkiye ve dünya ekonomilerinde yaşanabilecek gelişmeler, alınacak tedbirler ve faturayı en aza indirmek için atılacak adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptı. Virüsün Çin’den dünyaya yayılması nedeniyle, birçok ülkenin Çin’i sorgulamaya başladığı, Çin’in dünyanın en büyük stratejik ürün üssü olma özelliğini kaybettiği, Çin’e bağımlı olmanın riskli olduğunu gören ülkelerin önümüzdeki süreçte rotayı Türkiye’ye çevireceği’ ihtimali üzerinde duruldu.

RİSKİ PAYLAŞTIRACAKLAR

Avrupa ülkeleri ile ABD’nin ‘Yumurtaların tamamının tek sepete değil, farklı güvenilir yerlere dağıtılması gerektiğini’ gördüğüne dikkat çeken AK Parti’nin ekonomi kurmayları “Yeni dönemde riski paylaştırma politikaları uygulanacak. Üretim üssü olarak bir başka ülkeyi yedeklemeleri gerekecek. Bu konuda Çin’e alternatif olacak tek ülke şu anda Türkiye’dir. Dünyanın yeni üretim merkezi olma yolunda Türkiye yıldızlaşacak” görüşünü dile getirdi. Çin’in üretim ve tedarik sisteminde yaşanan sıkıntıların küresel çaptaki şirketleri üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönelttiğini belirten AK Parti kurmayları “Ülkemizin, sahip olduğu kapasite ile dünyanın Çin’den sonraki alternatif üretim üssü olacak ülkelerin başında geldiği görülüyor. Türkiye elektronik üretimi başta olmak üzere bir çok sektörde merkez ülke olma yolunda” dedi.

CUMHURBAŞKANI: ÜRETİM AKSAMASIN

Ekonomi yönetimi ile yapılan toplantılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da normalleşme süreci ile birlikte üretimde hiçbir aksamaya fırsat verilmemesini istediği öğrenildi. Erdoğan’ın Türkiye’nin dünyanın yeni üretim üssü olma konusunda gelen talepleri karşılayacak şekilde teknolojik altyapıdan, insan kaynağında kadar her türlü hazırlığın bir an önce tamamlanması gerektiğini söylediği belirtildi. AK Parti kurmayları “Özellikle, elektronik, makine, bilişim sektörü konusunda Çin’e alternatif olacağız. Talebin Türkiye’ye kayacağı görünüyor zaten. Burada sorun talebi karşılayacak altyapıyı hazırlamaktır. Bir milyon yazılımcı projesi de bu hazırlıkların bir parçasıdır” görüşünü dile getirdi.

TÜRKİYE ALGISI DEĞİŞTİ

AK Parti kaynakları, Türkiye’nin yurt dışına yaptığı tıbbi yardımların, dünyadaki ‘Türkiye algısını’ değiştirdiğini de belirterek “Bu yardımlarla ilgili fikir tamamen Cumhurbaşkanı’na aittir. Kesinlikle hiçbir siyasi amaç gütmeden bu yardımların yapılmasını istemiştir. Cumhurbaşkanı dünyaya ‘Ortak konularda birlikte hareket edilmesi’ mesajını vermiştir. Türkiye’ye yönelik güven tesis edilmiştir” değerlendirmesini yaptı.