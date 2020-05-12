Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor. 100 bin sosyal konutun temellerini de inşallah haziran sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak" dedi.
8 bin 900 sosyal konut sahiplerini bulacak
12.05.2020 - 05:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “100 Bin Sosyal Konut” projesi kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların çekileceğini, böylece 8 bin 900 konutun daha sahiplerinin belli olacağını bildirdi.
Etiketler : murta kurum,sosyal konut,
703457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/703457.aspx
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