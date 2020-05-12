Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "50 bin sosyal konut projemiz kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor. 100 bin sosyal konutun temellerini de inşallah haziran sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak" dedi.