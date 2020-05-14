Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK ile İMİB arasında, online iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Saraç "50 bin ile 65 bin sıralamasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar İMİB tarafından karşılıksız burs verilecek. Burs miktarı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulunun kararları doğrultusunda her yılın başında güncellenecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek" ifadelerini kullandı. Türkiye’deki 14 maden mühendisliği programında 4.198, 10 jeoloji mühendisliği programında 5.311, bir cevher hazırlama mühendisliği programında ise 299 öğrenci bulunuyor.