Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu işlem ise hem uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken hem de ölçüm yapan personelin riskini artırdı. Siemens tarafından geliştirilen, 5 metreye kadar mesafeden anlık ölçüm yapan ve kişilerin maske takıp takmadığını tespit edebilen termal kamera sistemi ise bu riskleri ortan kaldırıyor. En yüksek doğruluk seviyesini sağlamak için kameralar vücut ısısını göz hizasında ölçüyor. Sonucun pozitif olması; sesli ve görsel alarmları tetikliyor. Ardından vücut ısısının yüksek olduğu tespit edilen kişiye tıbbi termometre ile ikinci bir ölçüm daha yapılıyor. Bu ölçümde de riskli bir durum saptanırsa, resmî makamlar tarafından belirlenen prosedürler hayata geçiriliyor.