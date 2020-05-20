Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bugün yapılacak video konferans görüşmesinde öneriyi sunacaklarını belirten Özdebir “Bu aslında borçlularla alacaklıların geniş bir platform üzerinde karşılıklı olarak mahsuplaşma işlemi... Bu işlem sonunda hem kamunun hem de özel sektörün borçları azalacak. Hayata geçmesi durumunda, piyasada talebi ve arzı canlandırmaya etkisi olacak. Dünyada da kullanılmış bir yöntem. Literatürdeki adı; ev yapımı para... Merkez Bankasının para basmasından farklı... En önemli özelliklerinden bir tanesi, kendi kendini sterilize edecek bir sistem. Bunu ancak işinizde veya devlete olan ödemelerinizde kullanabilirsiniz. Dönüp dolaşıp gidebileceği son nokta, Maliye Bakanlığının kendisi olacak" dedi. Tedarik zincirinin kopmaması ve kontrol edilebilir olmasının önem kazandığını vurgulayan Özdebir "Avrupa pazarlarına yakın Türkiye öne çıkacak. Ancak hastalıkla ilgili sorunlar çözülmeden ekonomilerin düzelmesini beklemek zor. Kimseye muhtaç olmadan sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmamız lazım. Tarım bu sebeple çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.