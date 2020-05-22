Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceleri 'aynı gün teslimat' gibi kampanya yapılırdı. Şimdilerde market siparişi bile altı güne çıktı. Kıyafetten ev gereçlerine kadar birçok ürünün satıldığı e-Ticaret siteleri, çalıştıkları kargo firmalarının kapasitesini alabilmek için kıyasıya yarış hâlinde... Bununla baş edemeyenler ise kendi kargo şirketlerini kurmaya başladı. Hepsiburada, Hepsiexpres adlı şirketi kurarken; ŞOK ve A101 gibi ucuzluk marketleri de dağıtım ağı tesis etti. Zincir marketler kendi araçlarıyla teslimat için binlerce eleman aldı. Yerli kozmetik markası Sinoz da kervana katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekçi, e-Ticaret’in vazgeçilmez olacağından hareketle bu kararı aldıklarını belirterek "Hijyenik paketleme ağımızı kurmuştuk. Şimdi teslimatta da aktif rol üstleneceğiz" dedi.