Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün mayıs ayı olağan meclis toplantısını yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) başkanları, çıkışın işaretlerini gördüklerini ve bunun heyecanını yaşadıklarını açıkladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, birçok sektörde siparişlerin arttığını, haziran ayıyla birlikte çıkışın hızlanacağını söyledi. İTO'nun mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Avdagiç, siparişlerin önemli bir işaret fişeği olduğunu, ikinci olumlu haberin de sınır kapılarından geçen tır ve kamyon sefer sayısında büyük artışlar görüldüğünü dile getiren Avdagiç "Yukarı doğru yükseliş var. Bunu tır şoförlerinin taleplerinden de gördük" dedi. "Batı için Uzak Doğu tedarikte artık daha uzak" ifadesini kullanan Avdagiç, "Hükûmetin tedbir ve kararlarındaki sıkı duruş gücümüzü artırdı. Mağazalar açıldığında 'sosyal fiyat tedbiri almak, iş gücünden vazgeçmemek, nakit akışını dikkatli yönetmek, öz sermaye güç vermek' bizi koronadan koruyacak dört antikor" ifadesini kullandı.



ÜÇ ADIMDA HIZLI ÇIKIŞ

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Türk sanayii için yeni normali fırsata çevirmenin yol haritasına çalıştıklarını söyledi. Bahçıvan "İlk etapta tedarik zincirindeki değişimden alınacak potansiyel ihracat payına odaklanmalıyız. Bir yandan rakiplerin politikalarını gözetirken diğer yandan kendi sanayimizin hazırlıklı hâle gelmesini sağlamalıyız. İkili iş birlikleri çok önemli. Türkiye ve dünyanın ihtiyaç duyacağı mal ve hizmetleri belirleyerek buna uygun finans, teknoloji, diplomasi destekleri oluşturmalıyız" dedi.