Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Avrupa İçinde Turizm Kriterleri’ başlıklı rapora göre; 26 AB ülkesi, İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein’a seyahat uyarısının kaldırılması öngörülüyor. Listede Türkiye’nin olmaması dikkat çekti. Ancak ülkemize seyahat uyarısının kaldırılması konusunda görüşmeler devam ediyor. Alman yetkililer, Ankara’daki mevkidaşlarıyla yaptığı temaslarda “Türkiye’ye de seyahat uyarısının kalkacağı” yönünde olumlu mesajlar verdi. Türkiye ise otellerin salgına karşı 132 kriteri yerine getirip getirmediğini test etme ve sertifikasyon düzenleme işini, Alman TÜV-Süd şirketine verdi.