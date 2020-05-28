Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Assuva Savunma Sanayii’nin millî imkânlarla geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü drone’ları Çin başta olmak üzere Yunanistan ve Sri Lanka Silahlı Kuvvetleri tarafından tercih edildi. Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, bütün dünyanın koronavirüsle birlikte gelen krizle boğuştuğu bir dönemde yurt dışında açıldıklarını belirterek "Bin metre menzil, 50 metre derinlikte görüntüleme yapan cihazlarımıza dört ayrı ülkeden gelen siparişler var. Bunların üretim süreci devam ediyor" dedi. En büyük teknoloji üretim üslerine sahip, gelişmiş drone’ları ile dünya pazarının hâkimi olarak bilinen Çin'e ihraç ettiklerini söyleyen Remzi Başbuğ şu bilgileri verdi: Çin'de koronavirüs salgını sona erince bu ülkeye ilk ihracatımızı yaptık. Bütün dünya Çin'den drone satın alırken biz bu ülkeye drone satma başarısına imza attık. Bu arada Dubai, Sri Lanka ve Yunanistan'da temsilciliklerimizi açarak ihracat odaklı girişimlerimizden müspet sonuçlar aldık. Yunanistan ve Sri Lanka Silahlı Kuvvetleri ile anlaşmalarımız imzalandı. Yunanistan'a ilk Proton Elic RB-I model 2 tipi yerli ve millî cihazlarımızın teslimatını yaptık. Sri Lanka'da devam eden sokağa çıkma yasağı yüzünden teslimat noktasında aksamalar oldu, ancak bunu da aşacağız. Filipinler’de de yoğun satış yapan bir distribütörümüz var. Avrupa pazarı ile NATO üyesi ülkelerin iki ordusunda cihazlarımız kullanılmaya başladı. Hedefimiz bütün NATO üyesi ülkelere ihracat yapmak.