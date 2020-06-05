Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), sanayide ana imalat malı olarak kullanılan ve ‘makineleri yapan makineler’ olarak tanımlanan takım tezgâhları sektörünün Covid-19 salgınından etkilenme düzeyinin tespiti için bir araştırma yaptı. Araştırma verilerine göre; en çok sipariş iptalleri, ‘ana müşteri’ durumundaki otomotiv, kalıpçılık, beyaz eşya, havacılık ve medikal alanlarında gerçekleşti. İptallerde yüzde 73 ile otomotiv sektörü başı çekerken sırasıyla yüzde 28 ile kalıpçılık, yüzde 22 ile beyaz eşya, yüzde 15 ile havacılık, yüzde 13 ile makine, yüzde 7 ile medikal, iptallerin en yoğun yaşandığı iş kolları oldu. TİAD Başkanı Fatih Varlık, sipariş iptallerine bağlı daralmaya rağmen işten çıkarma yapılmadığını, sektör olarak zor şartlara dayanırken de Covid-19 ile gelen yeni normalde Türkiye’nin yeni bir hikâye yazması için çaba harcadıklarını söyledi. Dünya tedarik zincirinde meydana gelecek olan kırılmalarla ortaya çıkacak fırsatların yerli üretime ağırlık verilmesi hâlinde çok daha pozitif tablolar doğurabileceğini söyleyen Varlık, şöyle devam etti: Sektörümüzü daha da güçlendirecek adımları hızla hayata geçirmemiz gerekiyor. Takım tezgâhları üretimini artırmak için Almanya, Tayvan, Japonya, İspanya ve İtalya’da başarıyla uygulanan kümelenme modelini Kocaeli, Bursa, İzmir ve Konya’da hayata geçirebiliriz. Teknik üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ‘Takım Tezgâhı Mühendisliği’ bölümü açabilir, gelişim ve üretim sürecinin hızlı olabilmesi için sadece bu sektöre yönelik ‘AR-GE ve Mükemmeliyet Merkezi’ kurabilir, yatırım finansman destekleri oluşturulabilir, üretilebilecek Yüksek Teknolojili Metal İşleme Takım Tezgâhları ile birlikte metalürji alanında da çalışmalar yapabiliriz. Bunların yapılması, yüzde 15 olan yerli ve millîlik oranını ilk etapta yüzde 25’e çıkarabilir.