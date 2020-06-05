Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılımın kameralara entegre edilmesiyle sistem devreye giriyor ve fiziki mesafenin ihlal edildiği, maske kullanılmadığı durumlar tespit edilerek yetkililere bildiriliyor. Termal IP kameralar üzerinden altı metre mesafeden temassız bir şekilde serbest geçiş sağlayarak anında ateş ölçümü yapabilen yazılım, kişi özelinde dezenfektan kullanılıp kullanılmadığını da tespit ediyor. Şirketin CEO’su Eray Hangül, şu ana kadar alınan tedbirlerin boşa gitmemesi için normalleşme sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek yazılımlarıyla bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmak istediklerini belirtiyor.