Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Normalleşme adımları ile birlikte savunma sanayiinde de çarklar yeniden tam zamanlı dönmeye başladı. Yerli ve millî ürünlerin geliştirilmesi, seri üretime geçmesi ve TSK ile diğer güvenlik birimlerine bu ürünlerin teslim edilmesi için mesai harcayacak olan yerli firmalar, bu yıl içinde planlanan proje ve tedariklerin aksamaması amacıyla çalışmalarına hız verecek. Bazı firmalar üretim ve sevkiyat takviminde gecikme olmaması için üç vardiya modeliyle 24 saat üretim bandına devam edecek. Türk savunma firmaların yılın ikinci yarısından itibaren odaklanacakları faaliyetler şunlar:

HAVA PLATFORMLARI

Akıncı TİHA bu yıl sonunda TSK’ya teslim edilecek. ATAK FAZ-2 helikopterlerinde detay testlerden sonra teslimat aşamasına geçilecek. Özellikleri geliştirilmiş kamikaze mini İHA Kargu-2’lerin, İHA Alpagu’nun ve geliştirilmiş mini İHA’nın teslimatlarına başlanacak. Kargu İHA’nın sözleşmesinin imzalanmasının ardından tasarım ve geliştirme faaliyetine geçilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için temel eğitim helikopteri projesi dâhilinde sözleşme imzalanacak. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A, TSK envanterindeki yerini alacak. Orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O’nun harp başlıklı tam atım füze atışlı testlerini gerçekleştirilecek. Korkut alçak irtifa hava savunma sistemlerinin teslimatına devam edilecek.

DONANMA GÜÇLENECEK

Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun bu yıl sonunda teslim edilmesi için yoğun çaba gösterilecek. Test ve eğitim gemisi TCG Ufuk’un, iki adet acil müdahale dalış eğitim botu ve yeni SAT botunun ikincisinin teslimatı gerçekleştirilecek. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi (PREVEZE YÖM) ön tasarım aşaması tamamlanacak.

KARA ARAÇLARI

VURAN, KİRPİ-2, yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ, olay yeri inceleme aracı, gizli zırhlı küçük otobüs GİZKO, zırhlı ambulans gibi çeşitli tip ve özelliklerde araçlarının envantere kazandırılması için çalışmalar sürecek. Emniyet’e gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler ilk kez teslim edilmeye başlanacak. 6x6 mayına karşı korumalı araç projesi çerçevesinde ilk teslimatlar yapılacak. İlk yerli üretim havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüs projesi (BORAN) kapsamında ilk obüsler TSK envanterine girecek.

MÜHİMMAT ÜRETİMİNE DEVAM

ATMACA deniz füzesi TSK’ya teslim edilecek. GÖKTUĞ projesi çerçevesinde geliştirilen BOZDOĞAN füzesi uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra envantere girecek. HGK, KGK, LGK ve Teber güdüm kitleri; SOM-A, UMTAS, L-UMTAS, OMTAS füzeleri, MAM mühimmatları ve DSH roketlerinin teslimatları sürecek. MPT-76, özgün yerli tabanca METE, 5,56 piyade tüfeği, MPT-76 tüfeğiyle uyumlu tüfek altı bomba atarın üretimi devam edecek. Yine, Fırtına obüslerinde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemleri yerli imkânlarla geliştirilecek.