Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık, girişimcilik alanında verdiği eğitimlere artık işitme engellileri de dâhil ederek online işaret diliyle eğitim verecek. KOSGEB'in online girişimcilik platformu olan e-Akademi'den verilen dersler işaret diline çevrilecek. Böylece parlak bir fikri olan işitme engelliler de uzaktan verilen bu derslere katılarak hayalini kurdukları iş fikrini gerçekleştirmek için ilk adımı atacak. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, bugüne kadar yaklaşık 170 bin girişimci adayının e-Akademi'ye giriş yaparak eğitim almaya başladığını, bunların 85 bininin eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldığını anlattı.