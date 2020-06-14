Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırsatçılar burada da devreye girerek metrekare satış fiyatlarını yüzde 50'nin üzerinde zamla, neredeyse betonarme ile aynı seviyeye getirdi. İstanbul'da prefabrik, çelik ve konteyner yaşam evleri üreten Levent Songelen, salgın sonrasında satışların geçen seneye göre artış gösterdiğini belirterek "Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin her yerinden telefon alıyoruz. İnsanlar şehir dışındaki arsalarına ev yaptırmak için bilgi ve fiyat talebinde bulunuyorlar" dedi. Genellikle 85 metrekare prefabrik evlerin talep edildiğini ifade eden Levent Songelen, bu evleri iki oda bir salon olarak dizayn ettiklerini aktardı. 85 metrekare prefabrik bir evin 46 bin 500 TL’ye satıldığını anlatan Songelen "Talep artışıyla birlikte bazı firmalar fahiş fiyatlarla ürün satmaya başladı. Bunu fırsata çevirip 'Benim malzemem güzel' deyip, daha pahalıya satmaya çalışıyorlar. Hâlbuki prefabriklerde yüzde 90 oranında sistem aynıdır. Vatandaşlar gerçek imalatçıları ve kurumsal firmaları tercih etsinler, aksi hâlde üzülebilirler" dedi.