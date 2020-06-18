Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin aldığı tedbirlerin üretimde etkisi de hızlı toparlanmayı işaret etti. Faiz ve uzun vade kampanyası sebebiyle gayrimenkul şirketleri, geçen yılın 3 ayında yaptığı satışa 15 günde ulaştı. Üretim ve sanayiye verilen teşviklerle ihracat yüzde 300'e varan oranlarda arttı. İstanbul Sanayi Odası, dünyada ilk defa Salgın Hastalıkla Mücadele Standardı ile üretime hızlı başladı. Gıda, tekstil ve endüstriyel ambalaj talebinde yüzde 30'a varan artış da çıkışın işaret fişeği oldu.

5 AYDA 520 YENİ FABRİKA KURULDU

Ekonomide canlanmanın en önemli göstergelerinden biri üretim, tüketim ve istihdam. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mayıstan itibaren ekonominin dipten dönüş sinyalleri vermeye başladığını, haziranda reel sektördeki canlanmanın hız kazandığını söyledi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Varank'ın verdiği bilgiye göre haziranın ilk yarısında OSB'lerde (Organize Sanayi Bölgesi) elektrik tüketimi yüzde 31 arttı. Sadece beş ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebinde de güçlü seyir devam ediyor.

HAZİRANIN İLK YARISINDA 2 BİN 416 FİRMA AÇILDI

Canlanma ve çıkış beklentisi, firma kuruluşlarında da kendini gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında 2.416 yeni firma kurulduğunu açıkladı. Bu rakam, 12-31 Mayıs döneminde 1.536 olmuştu. Sadece bu dönemdeki artış bile yüzde 54'e ulaştı. Avdagiç "İmalata ilişkin rapor talebi yüzde 120 artışla 286'ya yükseldi. Dış ticaret belge sayısı 100 bini, faaliyet belge talebi 26 bini geçti. İş dünyası yeni normalde büyük gayret sarf ediyor. Bir haftada 685 milyon liralık konut, 108 milyon liralık taşıt, 3 milyar liralık tüketici kredisi de bunun işareti" dedi.

KISA ÇALIŞMADAN 400 BİN ÇIKIŞ VAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son 10 günlük süreçte, üç ayı doldurmadığı halde kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldıklarını, 400 bin işverenin üç ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçtiğini söyledi. Selçuk "Bu ne demek oluyor? Bu bizim için ne kadar hızlı dönüşeceğimizin, krizden çıkışa ne kadar hızlı adapte olacağımızın verisiydi. 'Ben artık kısa çalışmıyorum. Bu desteği almak istemiyorum' dedi işverenler. İşverenimizin bu kadar hızlı tepki vermesi bizi ayrıca memnun etti" dedi. Selçuk, bugüne kadar 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği, 1 milyon 358 bin kişi için de 1,7 milyar lira nakdî ücret desteği ödemesiyle istihdamda kalışı sağladıklarını söyledi.

TÜKETİM VE İHRACATTA AMBALAJ TALEBİ ARTTI

Gıdadan boyaya kadar neredeyse her ürünün ambalaj ihtiyacı bulunuyor. Ambalaj talebindeki artış da üretim ve tüketimin yanı sıra ihracatta da büyümeyi gösteren ilk verilerden biri. Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, 23 milyar dolar satış hacmi bulunan, 100 bin kişiye istihdam sağlayan, 2019'da 4,7 milyar dolar ihracat yapan sektörde gıda, e-Ticaret ve ihracat kanallarında ambalaj talebinin hızlı arttığını, bunun da canlanmaya işaret ettiğini söyledi.