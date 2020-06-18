Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan hareketlilik markalı konut üreticilerinin satış rakamlarına da yansıdı. Faiz desteği ve 12 ay ödemesiz dönem gibi çok sayıda fırsatın sunulduğu bu dönemde, tüketicilerin Covid-19 salgını sebebiyle erteledikleri taleplerini hızla öne aldıklarını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur “15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle başlatılan kampanya sektöre âdeta nefes verdi. Her şeyden önce bunun için ekonomi yönetimine teşekkür etmek gerekiyor. Gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektörlerden bir tanesi ve yaklaşık 200 alt sektörü besleyen önemli bir iş kolu. 3-4 yıl önceki dönemler gayrimenkul sektöründe faaliyet ortamının en iyi olduğu dönemler olarak hatırlanır ama bu dönem o zamanları da geride bıraktı. Sadece Nef olarak biz 16 günde 202 ünitenin satışında 254 milyon TL’lik satış gerçekleştirdik. 1 Ocak-15 Haziran arası dönemdeki ciromuz da 610 milyon TL’yi aştı. Biz gelen talep üzerine 1 milyar TL’lik yıl sonu ciro hedefini yukarı revize ettik” diye konuştu.

Başlatılan kampanyaya Nef Bahçelievler ve Nef Sancaktepe projeleriyle dâhil olduklarını hatırlatan Timur “Özellikle 750 bin TL’lik krediyle alınabilen gayrimenkuller tabii bu dönemde daha hızlı satılıyor. Ancak negatif faiz piyasayı canlandırdı.

Bu şekilde giderse nisan ve mayıs ayı kayıtlarını telafi edilip, yıl sonunda geçen yılın en az yüzde 5 üstünde bir konut satışına ulaşılabilir” dedi. Tüm bu satış performansının yanında, 2020 yılını bir ‘teslim yılı’ olarak planladıklarını ifade eden Erden Timur şöyle devam etti: Şu an Nef Sancaktepe, Nef Çekmeköy, Nef Reserve Yalıkavak ve İnistanbul Konsept projelerimizde 2 bin konutu aynı anda teslim ediyoruz. Bunun dışında, Nef Bahçelievler’de teslimlere kademeli olarak Ekim 2020’de başlamayı planlıyoruz. Tüm bunlar birlikte, son beş yılda teslim ettiğimiz daire sayımız da 8 bini aşacak.

EVİNİZİ YANINIZDA GÖTÜRÜN

Pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin beklentilerinde de ciddi değişimler yaşandığına dikkat çeken Timur, sektörün inovatif çözümlere yöneldiğini belirterek şunları kaydetti: Yeni normalde sosyal mesafenin daha rahat korunabileceği ve dışarıda daha fazla vakit geçirilebilecek müstakil, bahçeli ve geniş balkonlu evlere talebin arttığını görüyoruz. Ancak bunlara erişmek çok maliyetli. COVID-19 gelir düzeyinde etkilere yol açarken, yeni tüketici ihtiyaçları beraberinde inovasyonu getiriyor. Biz de iki yıldır mobil evler üzerinden çalışıyorduk. Şimdi hayata geçirmek üzereyiz. Gerçekten devrim niteliğinde bir proje olacak. Tekerlekli evler geliyor. İnsanlar evlerini istediği yere götürebilecek. Konut sahibi isterse kiraya de verebilecek" dedi.

54 BİN METREKARE ARSA SATTIK

Nef’in Nef City 82 markası ile Kırşehir Kaman’da Hirfanlı Barajı’na sınır imarlı arsa geliştirmeye geçen yıl başladığını hatırlatan Erden Timur “3 ayda 54 bin metrekarelik arsa satışı gerçekleştirdik. Alanların çoğu İstanbul gibi büyük şehirlerden profesyoneller. Şimdi Ege taraflarında ve İzmir çevresinde yerlerimiz var. Ayrıca İstanbul’a yakın lokasyonlarda da planlama yapıyoruz” dedi.

52 MİLYON LİRALIK ONLINE SATIŞ

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de Nef olarak son yıllarda dijital pazarlama metotlarına büyük yatırım yaptıklarını, bunun meyvelerini de bu pandemi sürecinde topladıklarını belirterek “Artık Nef müşterileri telefon, tablet veya bilgisayarlarına hiçbir ek uygulama indirmeden Nef Online üzerinden yapacakları görüntülü görüşmelerde; proje hakkındaki tüm detaylara erişebiliyor, daire planlarını inceleyebiliyor, örnek daire ile bir Nef keşfi olan “Foldhome” ünitelerini sanal ortamda gezebiliyor ve satış danışmanıyla bire bir kişiye özel ödeme planı çalışabiliyor. Ayrıca Nef Online üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yapıp, anında konut sahibi olabiliyor. Nef Online üzerinden mart ortası - mayıs ortası arası 2 aylık dönemde 900’ün üzerinden dijital sunum yaptık ve 52 milyon liralık satış cirosuna ulaştık” dedi.

ANADOLU'DA KONUT VE YURT YAPACAĞIZ

Nef’in uzun süre önce gayrimenkul sektöründe yatırımlarını çeşitlendirmeye başladığına işaret eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur “Novu Merter’deki 1.000 yataklı yurdumuz 4 yıldır aktif olarak çalışıyor. İstanbul’da yükseköğrenimde bir milyonun üzerinde üniversite öğrencisi bulunuyor. Yurt yatırımına inanıyoruz, Sütlüce ve Kâğıthane’de iki yeni Novu için çalışmamız devam ediyor. İstanbul dışında Anadolu şehirlerinin potansiyeli çok yüksek, bu şehirlerde araştırmalarımız devam ediyor. Eskişehir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi lokasyonlarda yurt ve konut projeleri geliştirmek üzereyiz. Hedefimiz 2023’de 10 şehirde Novu yurt markamız ile yer almak. dedi.