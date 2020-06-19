Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Girişimcilerin her zaman hızlı hareket edebildikleri ve fırsatları görme kabiliyetleri daha yüksek olduğu için kriz zamanlarında öne çıktıklarını söyleyen Afra, “Bu süreçte girişimlerin hızlı ve esnek yapısına ihtiyaç çok daha artacaktır. Bunu sağlık çözümleri süreçlerinde sıkça gördük. Pandemi sürecinde solunum cihazını hızla geliştiren ve 3D teknolojileri ile hayata geçiren girişimler bunun için iyi bir örnek. Girişimcilerin, yeni normallerin bize ne getirdiğine bakması, riskleri ve fırsatları tespit etmesi gerekiyor. Hızlı ve atik karar alma zamanı” dedi.

PEAK GAMES MİLAT

Milyar dolarlık Peak Games satışının milat olduğuna işaret eden Sina Afra, “Bunun etkilerini görüyorum. Yeni kurulmuş bir oyun şirketi geçen hafta 750 bin dolar yatırım turunu kapattı. Türkiye’de girişimcilik alanında önümüzdeki yıllarda lokomotif oyun firmaları olacak. Bu daha önce e-ticaretti. Etrafımdaki herkes oyunla ilgileniyor. ‘Peak Games’ olayı Türkiye’de melek yatırımcıyı girişimciyle daha fazla bir araya getirecek. 20 yıl içinde ilk unicorn’umuza sahip olduk. Diğerine belki iki sene sonra ulaşacağız” değerlendirmesini yaptı. Kamunun girişimci ortamı oluşturmak için iyi iş çıkardığını da belirten Afra “Vergi mevzuatı girişimcilik için uygun. Teknokentlerle alakalı düzenlemeler girişimcileri destekliyor. Kamu yapacağını bence yaptı. Bizler gençleri girişimciliğin bir alternatif olduğuna inandırmalıyız” diye konuştu.

7.200 KİŞİYE ULAŞTI

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül de “Pandemi döneminde Gtalks, Gcoffee, Gfounders markalarımızla; 68 farklı etkinlikle yaklaşık organik olarak 7.200 kişiye, dolaylı olarak da yaklaşık 850.000 kişiye ulaştık” ifadelerini kullandı.