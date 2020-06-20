Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Bu yılın neredeyse her haftasında satış yaparak ilk beş ayda borsadan 4,2 milyar dolarlık çıkış yapan yabancı yatırımcılar, geçen hafta 50 milyon dolarlık net alışla geri dönüş sinyali verdi. 23 Mart'ta endeks 82 binleri gördüğünde borsadaki yabancı oranı yüzde 60 seviyesinin üstündeydi. Önceki hafta bu pay, yüzde 51,7 ile son zamanların en düşüğünü gördü. Geçen hafta gelen alımlarla yabancıların payı tekrar yükselişe geçti. Bu süreçte her gün dört bini aşkın yeni yerli yatırımcı borsaya gelerek, hisseleri ucuz fiyattan yabancının elinden aldı. Endeks, yerli alımlarıyla 82 binden 112 bine çıktı. Bugün gelinen noktada belki de borsa tarihinde bir ilk yaşanıyor ve kâra geçen yerli yatırımcılar, hisseleri pahalı fiyatlardan yabancı yatırımcıya servis ediyor.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da bu gelişmelere dikkat çekerek "Şimdi yerlilerin, yabancılara kârlı satma imkânı doğdu. Bu gerçekleşirse Türk yatırımcısının önemli bir 'trading' başarısı olarak kayda geçecek. Para kazandığını gören yeni yatırımcıların devamlılığı açısından bu süreç olumlu" dedi.

ENDEKSE TURKCELL İMZASI

Borsa endeksinde son iki gündür yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Çarşamba günü 111 bine yakın kapanan borsa, dünkü işlemlerde 114 binin üzerini gördü. Bu yükselişin arkasında Turkcell hisseleri bulunuyor. Türkiye Varlık Fonu’nu "büyük ortak" konumuna taşıyan satın alma işleminin ardından Turkcell, iki günde yüzde 20'ye yaklaşan prime imza attı. Para girişi yaşanan Turkcell, borsanın lokomotifleri olan Garanti ve Akbank'ı da geçerek BİM'in ardından endeks üzerinde en yüksek ağırlığa sahip ikinci şirket konumuna yükseldi. Son durumda BİM ve Turkcell hisseleri, borsa endeksindeki 60 şirketin ağırlığına denk geldi. Geride bıraktığımız haftada bu iki hisse, borsada yaşanan her 1.000 puanlık yükselişin yaklaşık yüzde 70'ine imza attı.