Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell ihtiyaç duyulan Çin Yuanı finansmanını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Çin Merkez Bankası ile oluşturduğu para takasına dayalı altyapı üzerinden sağlayacak. Turkcell’in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz “Bütün tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde, yerel baza çekiyoruz. Bununla beraber, Çin menşeli tedarikçilerimize yapılan ödemelerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Çin Merkez Bankası ile yapmış olduğu para takası anlaşması ve altyapı kapsamında yapılması sağlanarak ülkemizde ihtiyacın dışında döviz talebinin önüne geçtik. Önümüzdeki dönemde hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını artırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz” diye konuştu.