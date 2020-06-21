İstanbul Kapalıçarşı’da 381,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,90 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 536 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 478 liradan, bin 229 liradan alınan Yarım Ziynet bin 239 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
21.06.2020 - 17:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,90 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,yükseliş,çeyrek,gram,
712584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/712584.aspx
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