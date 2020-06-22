Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda bu yıl 5G hizmeti başlatılacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Ülkemizde faaliyet gösteren üç operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı. Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

1,5 MİLYON YOLCU UÇTU

Koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren etkili tedbirlerin uygulandığı 53 havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3.872 olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor" dedi.

SAATTE 110 İNİŞ-KALKIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul Havalimanı’nın üçüncü pistinin açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Üçüncü pistimiz 3.060 metre uzunluğunda, 45 metre gövde ve her iki kısımda 15'şer metre kaplamalı banket genişliğine sahiptir. Yeni pistimiz ‘kar-kış’ demeden dünyanın en büyük yolcu uçakları da dâhil tüm uçaklara hizmet verebilecek. Üçüncüpistin hizmete girdiği tarih itibarıyla ilk üç aylık sürede saatlik 100 iniş-kalkış, sonraki üç ayda saatlik 105 iniş-kalkış, takip eden altı ayda ise saatlik toplam 110 iniş-kalkış kapasitesi olmasını planlanmaktayız.”