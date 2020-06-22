Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

“Pandemi döneminde zoru başardık, tüketicimizi de sektörümüzü de zorda bırakmadık” diyen Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu: “Fiyatlarda önemli rol oynayan gözetim fiyatı ve gümrük vergisi tedbirleri Bakanlığımız tarafından ardı ardına alındı. Piyasanın nisan ayı başında yükselen ateşini etkili bir biçimde düşürmeyi başardık. Alınan tedbirlerle tüketici rafta hiçbir şekilde yağsız bırakılmadığı gibi, fiyatlar da makul bir seviyeye çekilmiştir. Tüketicimiz yeni hasat dönemine kadar raflarda yağını bulmaya devam edecek. Ürün eksikliğimiz de stok sıkıntımız da yok. Bu başarı başta hükümetimizin olmak üzere sektörümüzün de bir başarısıdır. Vatandaşlarımızın hem sağlık hem de bütçeleri açısından bu süreci titizlikle yönettik, alnımızın akı ile çıktık.”

Sektörlerinin en büyük problemlerinden birinin tağşiş olduğunu vurgulayan Büyükhelvacıgil, “Tağşiş, sadece üreticilerimizi, sanayicilerimizi olumsuz etkilemiyor, aynı zamanda tüketicilerimizin de sağlığını tehdit ediyor. Merdiven altı sağlıksız yağlar halk sağlığının en büyük tehdidi. Bu konuda devletimizin desteği ve denetimleri ile olumlu bir yol kat ettik. Halk sağlığını her şeyin önünde tutan bir sektöre sahibiz. Tüketicilerimize düşen şey; gıda ürünlerini alırken, etiketleri dikkatli okumak, gerektiğinde uzman kişilere danışıp bilgi almak, araştırma yapmak” diye konuştu.