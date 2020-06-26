Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yılın ilk altı ayında yaklaşık 210 bin KOBİ e-Fatura sistemine dâhil olurken 2018 ve müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına, 2019’da EPDK’dan lisans alanlara, internet reklamcılığı hizmet aracılarına 1 Temmuz itibariyle e-Fatura uygulamasına geçiş mecburiyeti getiriliyor. Kurumların faaliyet alanları, içinde yer aldıkları sektör ve boyutlarına paralel olarak kesilen fatura adetleri değişkenlik gösterirken KOBİ’lerin e-Fatura sistemine katılmasını mecburi kılan ciro sınırları düştüğü için, ortalama kurum başı e-Fatura kesilme oranı da düşüş gösteriyor.

OLMASI GEREKENİN ALTINDA

KOBİ’lerin ticari yazılım kullanım oranının yüzde 25’ler seviyesinde olduğunu ifade eden Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, dijitalleşmenin olması gereken seviyenin çok altında olduğuna işaret etti. Tomuş “Maalesef bu süreçte KOBİ’lerin yüzde 30’u faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldılar. Şirketlerin sadece yüzde 38’i uzaktan çalışma ortamlarına kendilerini adapte edebildiler. Tedarik zincirlerinde ciddi kırılmalar yaşadı ve bunun ciddi bir oranını KOBİ’ler oluşturuyor. Bu sebeple Covid-19 sürecinden en çok KOBİ’lerin etkilendiğini söyleyebilirim” dedi.

LÜKS DEĞİL TEMEL İHTİYAÇ

İşletmelerin bugün, her zamankinden daha fazla ticari yazılım kullanmak ve dijitalleşmelerine öncelik vermek durumunda olduğunu kaydeden Tomuş “Dijitalleşmek günümüz dünyasında bir lüks değil temel bir ihtiyaç. Pandemi, sadece birkaç ay içinde dünyadaki herkesin hayat ve çalışma tarzını değiştirdi. Geçtiğimiz dönemde uzaktan çalışma modeli pek çok şirket ve çalışanın tek alternatifi oldu ve şirketler uzaktan çalışmaya daha çok yatırım yapmaya başladı” diye konuştu.

2,5 MİLYAR TL TASARRUF

Geçen sene yaklaşık 25 milyarlık faturanın elektronik ortamda oluşturulduğunu, bu sayede yaklaşık 2,5 milyar liralık tasarruf sağlandığını ifade eden Tomuş, şöyle konuştu: KOBİ’lerin e-Fatura’ya geçerken bu süreçte onlara yardımcı olacak tecrübeli iş ortaklarına ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. e-Dönüşüm’ü gerçekleştirebilmek için kurumlar; başvuruyu gerçekleştiren tüzel kişiyse e-Fatura’ya başvurmak için önce Kamu Sertifikasyon Merkezinden mali mühür temin etmeli. Geçiş yapmak isteyen şahıs firmasıysa başvuruyu e-İmza ile de gerçekleştirebiliyor. Mali mühür ya da e-İmza temin edildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) başvurunuzu tamamlayarak e-Fatura’ya geçiş tamamlamış oluyor.