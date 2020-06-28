Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet üzerinden çocuk istismarına yönelik yayınlara bakanlık "dur" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son altı aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe erişimin engellenmesini sağladıklarını bildirdi. Selçuk, çocukları çevrim içi mecralar, dijital oyunlar ve sosyal medyada maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak amacıyla Bakanlık bünyesinde "Sosyal Medya Çalışma Grubu" oluşturduklarını belirterek şunları kaydetti: Pedagog ve psikologların yer aldığı uzmanlarımız, internette, sosyal medyada çocukları, aile yapısını tehdit edebilecek paylaşımları inceliyor. İhmal ve istismar içeriği tespit edilen oyunlar, sosyal medya içerikleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlemlerin başlatılması için anında girişimde bulunuyoruz. Sadece son altı aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe karşı girişimde bulunarak erişimin engellenmesini sağladık. Bugüne kadar inceleyerek erişimin engellenmesini sağladığımız zararlı içerik sayısı da 745'e ulaştı.

Bakan Selçuk, özellikle ihmal ve istismar gibi suçların tespit edilmesi durumunda da savcılıklar nezdinde girişimler yapıldığını vurguladı. Çocukların internetteki dijital tehlikelere karşı korunmasında ailelere de büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Selçuk "Çocukların kişisel bilgilerini, özel yaşamına ait fotoğraf ve videoları paylaşırken hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu. İşte bakanlığın aldığı tedbirlerden bazıları:

YOUTUBER ANNEYE KARŞI GİRİŞİM

¥ Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun bugüne kadar girişimde bulunduğu zararlı içerikler arasında çocukların kendilerine zarar vermesini teşvik eden ve kamuoyunda da tartışma konusu olan "Mavi Balina", "Momo" ve "Mariam" gibi oyunlar bulunuyor.

¥ Genel ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle YouTube üzerinden yayımlanan bir masala erişim engeli getirildi.

¥ Netflix tarafından yayımlanan çocuk animasyon çizgi dizisinde çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek sahnenin yer alması sebebiyle RTÜK nezdinde girişimde bulunuldu.

¥ İnternet siteleri ve dijital oyunların yanı sıra sosyal medyada çocukların ihmal ve istismarına sebebiyet veren içeriklere karşı da mücadele eden uzmanlar, YouTuber (içerik oluşturucu) bir annenin çocuğuna hakaret ettiği videoyu bu platformda paylaştığını saptadı. Bunun üzerine çocukla ilgili "danışmanlık tedbiri" uygulanmasına karar verildi.

¥ Sosyal medya hesabından pedofili içerikli paylaşımlarda bulunan bir kişi emniyete bildirilirken sosyal medyada bir çocuğa sigara içirildiğine yönelik görüntülerin paylaşılması da güvenlik güçlerine ihbar edildi.

ÇARPIK İLİŞKİLERİ, MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖZENDİRİYORLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri sonucunda YouTube’da çocuk istismarına yönelik içerikler engellense de hâlâ birçok içeriğe erişmek mümkün.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan YouTube ve benzeri sosyal medya platformlarındaki içeriklere çocukların sınırsız ve denetimsiz şekilde ulaşabildiğini belirterek “YouTube’da pek çok Türkçe ve yabancı kanal gerçek hikâye vurgusu ile ergen ve çocukların ilgisini çekiyor. Cinsel istismar konulu hikâyeler ile aile, arkadaş ve öğretmenlerle olan çarpık ilişkileri, madde bağımlılıklarını normalleştirmeye ve özendirmeye çalışıyorlar" dedi.

Son zamanlarda ortaya çıkan oldukça tehlikeli akımlardan birinin de ‘ifşa’ olduğunu söyleyen Eraslan, gençleri intihara sürüklediğini söyledi. Çocuk istismarı konusunda ailelere büyük görevler düştüğünü dile getiren Eraslan "Bazı içerikler çok profesyonelce ve kurallara aykırı değilmiş gibi hazırlanabiliyor. Denetim mekanizmaları bu noktada yetersiz kalabiliyor. Bu yüzden ailelerin sürekli takip etmeleri ve içerikleri inceleyerek istismar gibi durumların olmadığına emin olmaları önemli" diye konuştu.