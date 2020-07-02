Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,04 değer kazandı. Endeks, 1.195,52 puan artışla 116 bin 510,49 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi de yüzde 1,50 değer kazandı.