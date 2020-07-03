Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada e-Ticaret son üç yılda yüzde 73 artış göstererek 3,5 trilyon dolarlık hacme ulaştı. Türkiye’de ayakkabı ve saraciye sektöründe Shoedex2020 ile dijital dönüşümü başlatan Ege İhracatçı Birlikleri şimdi de e-Ticaret’le birlikte gıda sektöründe yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Çin’in en büyük e-Ticaret platformu Alibaba Group’a ait Tmall Global’ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile Çin’de e-ticaret için yeni fırsatlar ve iş birlikleri dijital ortamda konuşuldu. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, özellikle gıda sektöründe Çin’in en önemli hedef pazarlardan biri olduğunu, Çin’e gıda ihracatının geçen yıl yüzde 62 artarak 226 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan da mayıs ayında 54 Türk firmasının Çin’e peynir altı suyu tozu, peynir, süttozu, krema ve tereyağı ihraç etmesinin önünün açıldığını hatırlatarak “Kanatlı ürünlerimizi de Çin’e ihraç etmeye hazırız. İhracat için gerekli izinlerin alınma sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Gıda ihracatçılarının kazancını artıracak anahtar dijitalleşme olacaktır. Gıdada dijital dönüşüm Ege’den başlasın istiyoruz” dedi.

Jennifer Wang ise Alibaba Group’un çoklu e-Ticaret platformlarından oluştuğunu, bunlardan Tmall Global’in Alibaba Group’a ait Çin'deki en büyük B2C sınır ötesi e-Ticaret platformu olduğunu söyledi. Wang “Pandemiyle birlikte online alışveriş ve tüketici bilinci arttı. Sağlık kategorimiz yüzde 70 büyüdü. İthal edilen gıdalar yüzde 40, içecekler yüzde 67, çikolata ise yüzde 416, çerezler de yüzde 73 büyüyen kategoriler arasında. Kahve çeşitleri ve ürünleri, bitkisel sütler, mumlar, az şekerli mısır gevrekleri, keçi sütü, chia tohumları ve deve sütüne de çok talep var. Safran, bal, Türk kuru kayısısı, lokum, çikolata, ambalajlama, hediye kutusu, çay, süt, yoğurt, keçi sütü ve deve sütü, dondurma, aromalı çaylar, kahve, bebekler için ceviz yağı, argan yağı ve zeytinyağı da ihracatımızda potansiyeli olan ürünler arasında yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.