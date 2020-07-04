Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk 6 ayda satış rakamı 254 bin 68 olarak gerçekleşti. Düşük faiz ve uzun vade sebebiyle talebin yoğun olarak arttığı haziran ayında otomobil satışları yüzde 66,3 artarken, ekonomide canlanmanın başlamanın göstergesi de olan hafif ticari araçta satışlar yüzde 108 arttı. Bu artış, haziran ayında son 10 yılın haziran aylarında gerçekleşen satış ortalamasının da üzerinde bir yükselişe işaret etti.

EKONOMİKLER ÖNDE

Motor hacmine göre değerlendirildiğinde, 1.600 cc altındaki otomobillerin satışı yüzde 31,7 artarak yüzde 95,1'lik paya ulaşırken, 1.600-2.000 cc aralığındaki araçlarda yüzde 6,9, 2.000 cc ve üzerinde ise yüzde 18,2'lik azalma görüldü. Yakıtta benzinli, gövde tipinde sedan tercihi önde giderken, en dikkat çekici artış, bütün araçların yüzde 27,6'sına ulaşan SUV'da görüldü.