Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tercihlerini "güvenli turizm" sertifikası verilen Türkiye'deki otellerden yana kullanan gurbetçi ve yabancı turistler, Covid-19 tedbirleri altında "temassız tatil" yapıyor. Tatilciler, otellere girişten itibaren belirlenen kurallara göre hareket ediyor ve tesis yönetimleri de salgın tedbirlerine özen gösteriyor. Otel personeli hem siperlik hem maske takarken, tedbirler odalarda da devam ediyor. Tek kullanımlık malzemelerin bulunduğu odalarda hijyene büyük önem veriliyor. Müşterilerin kullandığı çarşaf ve havlular yüksek sıcaklıklarda yıkanıyor. Açık büfede müşterilerin seçtiği yemekleri tabağa, görevli personel koyuyor. Hem girişte hem de çıkışta müşterilerin ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor. Müşteriler sadece yemek yerken maskelerini çıkarıyor. Belirlenen sayıda kişinin girebildiği havuzda ise personelin denetimleri dikkati çekiyor. Şezlonglar arasındaki mesafenin 1,5 metre olduğu havuz kenarında her müşteriden sonra şezlonglar dezenfekte ediliyor.

ÜLKEMİZ ÇOK CİDDİ

Tatilini Çeşme ve Antalya'da geçiren turistler "Dünyayı gezdik, Türkiye gibisini görmedik. Tedbirler yerinde. Hiçbir sorun yok, tedirgin olmadım. Kalemin bile dezenfekte edildiğine tanık olduk" şeklinde memnuniyetlerini dile getiriyor. Tatile gelen gurbetçiler, bulundukları ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdıklarında, kendilerini güvende hissettiklerini belirtiyor. Kara yoluyla ülkeye gelen bir vatandaş "Bütün tedbirler alınmış. Araçlarımız dezenfekte edildi, dezenfektan verildi" dedi. Fransa'dan gelen bir vatandaş ise "Fransa'da her şey eskiye döndü. Ne maske, ne hijyen" diyerek, Türkiye'de gördükleriyle sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını dile getirdi.

ERSOY: ANLATMALIYIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında yerel yöneticiler, turizmciler ve ilçedeki yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz güvenli sertifikasyon sistemini büyükelçilere deneyimleme şansı verdik. Kendi ağızlarından 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye talep ettiler. Türkiye'nin sağlık altyapısına yaptığı büyük yatırımların olumlu sonuçlarını aldık. Başarı ortada. Bunu doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor. Macaristan'dan ve İngiltere'den iyi haberler aldık. İnanıyorum ki AB'den de yakın zamanda olumlu haberler gelecek" dedi.

'TERMAL'DE ATAKTA

Türkiye'de sadece sahil otelleri değil termal tesisler de "güvenilir" tedbirleri alarak hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü kılavuzluğunda tüm hazırlıklarını tamamlayan NG Afyon, misafirlerine kapılarını açtı. Kentin dünyaca meşhur şifalı suları, turistlere deniz turizminin yanında önemli alternatif sunacak.