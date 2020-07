Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs salgını devam ederken “normalleşme” süreci ile ilgili yapılan anket, tüketicilerin alışveriş tercihleri ve alışkanlıklarını da rotaya koydu. Hopi tarafından yapılan ankete Türkiye’nin farklı şehirlerinden bin 300’ü aşkın kullanıcı katıldı. Buna göre;

* Her iki kişiden biri sosyal izolasyona devam ediyor. Bu kişiler evde kalmayı sürdürüyor, ellerini sık sık yıkıyor, fiziki mesafeyi her zaman koruyor.

* Her dört kişiden biri yeni normalle birlikte özlediği arkadaşlarıyla görüştü.

* Her beş kişiden biri için normalleşmenin ilk adımı kuaföre gitmek oldu.

* AVM’ye gidenlerin oranı yüzde 15, sevdiği restorana gidenlerin oranı yüzde 8.

* Dört kişiden üçü maske takmadan hiçbir yere gitmediğini beyan etti.

* On kişiden üçü, marketten aldığı ürünleri yıkamaya devam ediyor.

* Katılımcıların sadece yüzde 13’ü, toplu taşımaya binmeye başladı.

* Yüzde 7’si “Fiziki mesafeye çok da dikkat etmiyorum” dedi.

* Yüzde 92’si, vaka sayılarında önümüzdeki dönemde artış bekliyor.

* Salgın öncesi hayatına döndüğünü söyleyenlerin oranı sadece yüzde 6...

TATİLE GİTMEKTEN ENDİŞE DUYUYORUZ

Yaz sıcaklarının kendini hissettirmesi ile tatil tartışması da büyüyor. Hopi'nin anketine katılan vatandaşların yüzde 58’i “tatile gitmeyi düşünmediğini” belirtti. Tatilini yazlığında geçirmeyi planlayanlar yüzde 17, tatil için ev kiralamayı düşünenler yüzde 10, tedbir alan otellere gitmeyi düşünenler yüzde 9 oldu. Tekne tatilini değerlendirmek isteyenlerin oranı yüzde 4'te kaldı. “Tatilden endişe duymuyorum” diyenlerin oranı ise, yüzde 3 gibi oldukça dikkat çekici seviyede. Ankete katılanların yüzde 71’i kafe ve restoran gibi mekanlara hâlâ gitmediğini belirtti. Yüzde 21’i evin yakınındaki mekânlara gidilebileceğini, yüzde 9’u ise çoktan gitmeye başladığını paylaştı.