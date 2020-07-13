Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehirlerin kalabalık yerlerinden kaçışın ve tarımsal üretime geçişin artması, satışlara doğrudan yansıdı. Yılın ilk yarısında 182 bin 618 tarla ve 154 bin 926 arsanın satış işlemi gerçekleştirildi. Tarla satışları geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 19 arttı. İstanbul 11 bin 639, Antalya 10 bin 250, Konya 8 bin 762, Ankara 8 bin 232, Bursa 7 bin 739 ile, en çok tarla satışı yapılan iller oldu. Arsa tarafında da en çok satış yapılan iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Konya oldu.