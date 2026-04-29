MİT, "Özel Koleksiyon" arşivinden İran devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki sürgün günlerine dair "çok gizli" ibareli yeni bir belge yayımladı. 1964 tarihli emir yazısında, Humeyni'nin Bursa'da zorunlu ikameti ve operasyonel güvenliği için "Belli" kod adının kullanıldığı görülüyor. Tarihi belge, dönemin istihbarat yönetiminin süreci nasıl koordine ettiğini gün yüzüne çıkarıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Belge, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin, 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor.

MİT'in yayımladığı belge

TAKMA ADI 'BELLİ'

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

HUMEYNİ KİMDİR?

İran'ın Humeyn kentinde 1902 yılında doğan Ruhullah Humeyni, 1979 İran İslam Devrimi'nin lideri, Şii din adamı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusudur. İran'daki Şah yönetimine karşı 15 yıl sürgünde mücadele eden Humeyni, 1 Şubat 1979'da İran'a dönerek İslam Cumhuriyeti'ni kurmuş ve ömür boyu en üst dini lider olmuştur.

İRAN DEVRİMİ

1979 İran İslam Devrimi, Ayetullah Humeyni önderliğinde, Muhammed Rıza Pehlevi'nin monarşik rejimini yıkarak İslam temelli bir cumhuriyet kuran halk hareketidir. Şah'ın Batı yanlısı politikalarına, toplumsal eşitsizliğe ve otoriter yönetime tepki olarak doğan devrim, 11 Şubat 1979'da yönetimin ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

