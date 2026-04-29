Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adayların paylaşılan duyuruyu inceliyor. Peki, İŞKUR GSB işçi alımı başvuruları için son gün ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 157 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapacak. Başvurular 27 Nisan 2026'da başladı ve 4 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirebiliyor.



GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1)2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

8) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

9) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

10) Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.

