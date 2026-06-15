İkinci el otomobil piyasasında mayıs ayında resmî tatillerin de etkisiyle hareketlilik yavaşladı. Reel fiyatlar %1,56 gerilerken, piyasa göstergeleri ikinci elde de belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

ALİ ÇELİK- İkinci el otomobil pazarının nabzı mayıs ayında resmî tatil dolayısıyla kapanan noterlere bağlı olarak yavaşladı. Arabam.com tarafından yayınlanan ve mayıs ayının ikinci el ilan verilerine dayanan rapora göre enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar bir önceki aya göre %1,56 düştü.

Arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili açıklamasında; “Mayıs hareketli başladı ama ilerleyen günlerde resmî tatillerin iş günü sayısına etkisiyle tansiyon düştü ve geçtiğimiz aylara göre daha sakin bir görünüm öne çıktı.

Önder Oğuzhan

Otomobil markalarının indirim kampanyalarını sürdürmesine karşın, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2026 yılı mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %22,55 daraldı.

İkinci el pazarında ise mayıs ayına ilişkin resmî veriler henüz açıklanmamış olsa da mevcut piyasa göstergeleri doğrultusunda ikinci elde de %15-20 civarında bir yavaşlama yaşandığını tahmin ediyoruz” dedi.

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