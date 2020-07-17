Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Hükûmetin, kıdem tazminatı fonu kurulması ve İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında "part-time çalışma" uygulaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ekim ayına ertelendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti’nin son yapılan MKYK ve MYK toplantılarında bu konularla ilgili bir sunum yaptı. Bakan Selçuk, Meclis tatile girmeden yasanın çıkarılmasından yana görüş bildirdi. Ancak hem MYK, hem de MKYK üyelerinden bazıları, bu düzenlemelerin çalışanların ve sendikaların tepkisini çektiğini, bu nedenle üzerinde uzlaşma aranması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurmaylarının görüşünü aldıktan sonra, Bakan Selçuk’a dönerek “Bu yasalar acil mi?” diye sordu. Selçuk ise “Çıksa iyi olur” cevabını verdi. Ancak AK Parti grup yöneticileri Meclis takviminin sıkışık olduğunu belirtince, Cumhurbaşkanı “Biraz daha bekleyebilir” diyerek yasanın ekime kalmasını istedi ve bu süre içinde taraflarla yeniden görüşerek uzlaşma aranması talimatını verdi. Bunun üzerine AK Parti, tartışma konusu olan hükümleri ayırarak geçtiğimiz günlerdeki mini paketi TBMM Başkanlığına sunmuş oldu.

Ekim ayında gündeme getirilecek taslak ile; kıdem tazminatı fonunun kurulmasının yanı sıra istihdamın teşvik edilmesi için 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilere, belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi öngörülüyor. Özellikle prim gününü doldurmuş ama emeklilik yaşını henüz tamamlamayan 50 yaş üstü kişilerin daha kolay iş bulabilmesi amaçlanıyor. Gençlerin de "part-time" ile iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.