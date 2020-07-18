Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk şirketlerinin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının maliyetinin 600 milyon dolar olduğunu söyledi. SETA’nın Washington şubesinin düzenlediği bir panelde Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliği konusunda konuşan Demir, Türk savunma sanayiinin F-35 programı kapsamında bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini, Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılmasının sadece bu şirketlere değil aynı zamanda bütün program ortaklarına bir ceza olduğunu ifade etti. Türk şirketlerinin çıkarılması ile yaşanacak gecikmenin yanı sıra bunun programa 600 milyon dolara mal olacağını belirten Demir “Kendi hesaplamalarımıza göre şirketlerimizin çıkarılması ile her bir uçağın maliyetinde 7 ila 9 milyon dolarlık bir artış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİMİZ AZERBAYCAN’IN EMRİNDEDİR

İsmail Demir, Twitter’dan yaptığı paylaşımda da Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u misafir ettiklerini bildirdi. “Savunma sanayimiz, SİHA’larımızdan mühimmatımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir” diyen Demir, şunları kaydetti: Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet iki devlet.