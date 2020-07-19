Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada “Salgının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart 2020'de, reel kredi büyüme şartlarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilmiş, 5,1 milyar ABD doları karşılığı likidite serbest bırakılmıştı. Buna ek olarak reel kredi büyüme koşullarını ilk defa sağlayan bankalara da likidite verilmiş, böylece bankacılık sistemine 14,3 milyar dolar karşılığı kaynak sağlanmıştır. Bu defa, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Bu kararla piyasadan yaklaşık 9,2 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir" denildi. Kararla, yükselme eğiliminde bulunan enflasyona karşı tedbir alındı.