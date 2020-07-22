Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket yıl sonuna kadar ise dört bin yeni istihdam ile toplamda yedi bin kişiye iş imkânı sunacak. İşe alımlar daha çok bilgi ve iletişim teknolojileri, finans, pazarlama, satış ve insan kaynakları alanında yapılacak.

YAPAY ZEKÂ DEVREDE

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, işe alım sürecinde yapay zekâ kullanımını da artırdıklarını belirterek “Özellikle pandemi döneminde online değerlendirme araçlarını daha fazla kullandık ve işe alım süreçlerimizde inovatif yaklaşımımızla yapay zekâ teknolojisinden yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde video-mülakat aşamasında yaklaşık üç bin adayın duygu-durum değerlendirmesi yapay zekâ aracılığı ile yapıldı” dedi. Erkan, Turkcell’in gençlere kapısını açtığını aynı zamanda kadınlara da özel çalışma modelleri ile iş imkânları sunacaklarını ifade ederek şunları kaydetti: GNÇYTNK programı ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak ve STAJCELL programı sayesinde 200 gence staj imkânı sağlanacak. Yine bu dönemde ülkemize geri dönmek isteyen vatandaşlarımızı teşvik edeceğimiz ‘Tersine Beyin Göçü’ projemiz ile Türkiye’deki nitelikli istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir önceliğimiz de kadın istihdamı. Kadın Mühendisler Projesi ile toplumsal fırsat eşitliğini öne çıkarmak istiyoruz. Çeşitli sebeplerden ötürü iş hayatında bulunamamış ya da önceden bulunmuş ama evlilik, annelik vb. hayat şartlarından dolayı şu anda çalışamayan kadınlar için özel çalışma modelleri geliştirerek Turkcell’de iş imkânı sunacağız.