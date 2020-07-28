Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızlı normalleşme ile birlikte yatırımlar da yeni ivmelendi. Ağaç bazlı panel sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, Samsun Yonga Levha Tesisinde 450 milyon TL’lik yeni bir yatırım kararı verdi. Yıllık 200 bin metreküp üretim yapan Samsun Yonga Levha Tesisi, yatırımın tamamlanmasının ardından kapasitesini 500 bin metreküp seviyesine çıkartacak. Tesiste, 100 kişiye daha ilave iş imkânı sağlanacak. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız “MDF, yonga levha, laminat parke ve kapı paneli ürünlerinin her birinde dünyanın en büyük dört üreticisi arasında yer alıyoruz. Yüz ülkeye ihracat yapıyoruz. 2019 yılında sektörde toplam 3,6 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 2,6 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi. Beklentilerimiz pozitif” dedi.

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Hastavuk da, koronavirüse rağmen bu yıl planladığı 40 milyon dolarlık yatırımına devam ediyor. Balıkesir’de Avrupa’nın en büyük kuluçkahanesi, Bursa’da da 50 bin tonluk tahıl depolama tesisi kurmaya hazırlanan firma; organik yem üretip Türkiye’de olmayan yeni ürünleri de pazara sunacak. Genel Müdür Şahin Aydemir “Sansui Adalarından Sierra Leone’ye kadar ihracat yelpazemizi geliştirdik. İstihdamı da artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.